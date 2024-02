AUB Aktie: Sensationelle Entwicklung

Weitere Suchergebnisse zu "Ferrari":

Anleger: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Aub diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, zeigen sich die Anleger ebenfalls hauptsächlich an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers, was Aub insgesamt eine "Gut"-Bewertung einbringt.

Relative Strength Index: Ein wichtiges Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Aub führt bei einem Niveau von 57,14 zur Einstufung als "Neutral". Der RSI25, bezogen auf 25 Tage, weist mit 35,98 auf eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau hin. Damit ergibt sich eine Gesamteinschätzung als "Neutral".

Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Abhängig von der Diskussionsintensität in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Aub wurde langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte in diesem Zeitraum eine negative Entwicklung. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Aub von 30,65 AUD liegt mit +8 Prozent Entfernung vom GD200 (28,38 AUD) aus charttechnischer Sicht im "Gut"-Bereich. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 28,67 AUD. Dies bedeutet ein "Gut"-Signal, da der Abstand +6,91 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Aub-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.