AUB Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Die technische Analyse der Aktie von Aub zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 27,96 AUD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 27,9 AUD sich auf einem ähnlichen Niveau befindet, mit einem Unterschied von -0,21 Prozent. Auf Basis dieses Werts wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Eine Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt einen Wert von 27,62 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt (+1,01 Prozent). Auch hier erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aub-Aktie somit mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv in Bezug auf die Aktie von Aub. Auch die Themen rund um den Wert wurden positiv bewertet. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" einzustufen ist.

Bei der Betrachtung des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt sich, dass die Aktivität in Bezug auf die Aub-Aktie mittelmäßig war. Auch die Rate der Stimmungsänderung war kaum vorhanden. Aufgrund dieser Faktoren wird die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aub-Aktie liegt bei 39,13, was als neutral eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 56, was ebenfalls als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.