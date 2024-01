AUB Aktie: Kaum zu glauben!

Weitere Suchergebnisse zu "Alps Electric":

Die technische Analyse der Aub-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 27,92 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 27,51 AUD weicht davon um -1,47 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 27,58 AUD nahe am letzten Schlusskurs (-0,25 Prozent), was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aub-Aktie also für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Aub-Aktie beträgt aktuell 43, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 52,46 weniger volatil und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung, auch hier ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft und erhält ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs zu Aub also ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Aub in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen beiden Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich also zum Punkt Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einschätzung.