AUB Aktie: Interessante Aussichten?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aub-Aktie wurde in den letzten 7 Tagen mit einem Wert von 57 gemessen. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird nun mit dem 25-Tage-RSI verglichen, der einen Wert von 35,98 aufweist. Auch hier wird die Aktie als weder überkauft noch überverkauft eingestuft und erhält somit ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für die Aub-Aktie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments bildet die Diskussion und Interaktion von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Aub besonders positiv diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen im Vordergrund standen, während an zwei Tagen überwiegend negative Kommunikation stattfand. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, weshalb die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit der Aub-Aktie deuten auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich für Aub in diesem Punkt daher die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine "Gut"-Bewertung für die Aub-Aktie. Der GD200 des Wertes verläuft bei 28,38 AUD, während der Kurs der Aktie bei 30,65 AUD liegt, was einer Abweichung von +8 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 28,67 AUD um +6,91 Prozent über dem gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".