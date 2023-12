AUB Aktie: Es geht auch anders!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekannter Indikator, der zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses verwendet wird. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der aktuelle Aub-RSI beträgt 60,82, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beläuft sich auf 57,36, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für die letzten 25 Tage führt. Aufgrund dieses Gesamtbildes erhält die Aktie ein Rating von "Neutral".

In der technischen Analyse ist die Aub-Aktie derzeit 2,62 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -2,73 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Ebenso gab es keine bedeutende Veränderung in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung, die auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Aub diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigte an drei Tagen grün und an insgesamt zwei Tagen neutral, während in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen im Fokus der Anleger standen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung von "Gut".