AT&T kauft TCI für $31B

Was geschah? An diesem Tag vor 21 Jahren wurde AT&T Inc.(NYSE:T) eine Übernahme der Telekommunikationsindustrie im Wert von 31,7 Milliarden Dollar bekannt. Wo der Markt war Der Dow schloss bei 8.923,87. Der S&P 500 wurde bei etwa 1.132,88 gehandelt. Heute wird der Dow bei 26.780 und der S&P 500 bei 2.952 gehandelt. Was ging sonst noch in der Welt vor… Hier weiterlesen