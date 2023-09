AT&T Quartalszahlen im Fokus: Umsatzprognosen und Gewinnerwartungen enthüllt

AT&T, ein in den Vereinigten Staaten ansässiges Unternehmen mit Sitz in Dallas, wird in 33 Tagen seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der AT&T-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 96,79 Mrd. EUR können wir gespannt sein, wie die neuen Quartalszahlen aussehen werden. Die Analystenhäuser gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz von AT&T 28,01 Mrd. EUR und für das aktuelle Quartal wird ein Plus von 1,30 Prozent auf 28,19 Mrd. EUR erwartet. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um 8,80 Prozent auf 5,12 Mrd. EUR fallen.

Auf Jahressicht erwarten die Analysten einen leichten Anstieg des Umsatzes um...