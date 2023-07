AT&T: Potenzial für +40,62%

Die AT&T-Aktie ist laut Analysten derzeit unterbewertet und hat ein mittelfristiges Kursziel von 18,44 EUR. Wenn die Prognosen zutreffen, bietet das Unternehmen Investoren ein Kurspotenzial von +40,62%. Trotzdem sind nicht alle Experten optimistisch.

• Am 28.07.2023 verlor die Aktie -0,41%

• Das durchschnittliche Rating beträgt 3,75

• Von den befragten Analysten empfehlen 50% weiterhin einen Kauf

In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse um -3,34%, was auf eine pessimistische Stimmung am Markt hindeutet. Während einige Experten die AT&T-Aktien als starken Kauf anpreisen und andere sie als “halten” bewerten, empfehlen nur zwei davon sofortigen Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt mit dem Wert “Guru-Rating ALT” unverändert.