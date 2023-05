AT&T: Höchste Zeit, die Aktie einzusammeln?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die AT&T-Aktie (WKN: A0HL9Z) ist in den vergangenen Wochen sang- und klanglos nach unten gerauscht. Inzwischen notiert das ehemals wertvollste Unternehmen der Welt an der Börse nur noch bei 15,64 US$. Doch ist dies jetzt eine ideale Chance, bei der Aktie einzusteigen?