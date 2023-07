AT&T: Dividende stabil und trotzdem keine gute Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die AT&T-Aktie (WKN: A0HL9Z) hat in den vergangenen sechs Monaten weitere -22% an Wert verloren und markiert damit, zumindest in diesem Jahrhundert, regelmäßig neue Allzeittiefs. Einzige Freude der Investoren bleibt die Dividende. Aber reicht deren Stabilität als Kaufargument?