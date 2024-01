AT&T im Check!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten drei positive, drei neutrale und keine negativen Einschätzungen zu At&t abgegeben, was im Durchschnitt zu einer positiven Bewertung führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das durchschnittliche Kursziel für die Aktie wird auf 21 USD geschätzt, was einem Anstieg um 24,48 Prozent vom letzten Schlusskurs (16,87 USD) entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Stimmung und die Diskussionen im Internet zeigt sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt ebenfalls neutral, was zu einer insgesamt negativen langfristigen Stimmungsbewertung für die At&t-Aktie führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationssektor liegt At&t mit einer Rendite von -9,25 Prozent mehr als 19 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche liegt die Rendite von At&t mit 98,46 Prozent deutlich niedriger, was zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der At&t-Aktie mit 16,87 USD ein positives Signal aufweist, da er um 5,77 Prozent über dem GD200 (15,95 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 16,37 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der At&t-Aktie als positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.