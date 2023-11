AT&T Aktie: Das war abzusehen!

Laut einer Analyse des Anleger-Sentiments basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien, wurde über At&t in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutral gesprochen. Es gab keine klare Richtung in Bezug auf positive oder negative Themen. Allerdings interessieren sich Anleger in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt für positive Aspekte von At&t. Aufgrund dieser Situation wird die Aktie heute als "Neutral" bewertet. Eine tiefgehende und automatische Analyse der Kommunikation deutet darauf hin, dass kürzlich vor allem negative Signale im Vordergrund standen. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentimentsbarometer.

Bei einem Vergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass At&t in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,39 Prozent erzielt hat. Ähnliche Aktien in der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche sind im Durchschnitt um 8,66 Prozent gestiegen. Somit liegt At&t mit -4,27 Prozent im Branchenvergleich unter dem Durchschnitt. Der "Telekommunikationsdienste"-Sektor hatte eine durchschnittliche Rendite von -6,96 Prozent im letzten Jahr, während At&t um 11,35 Prozent darüber lag. Die Überperformance im Sektorvergleich und die Unterperformance im Branchenvergleich führen zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die At&t-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für At&t ergibt sich ein RSI7-Wert von 27,06, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Der RSI25-Wert von 47,32 für diesen Zeitraum bedingt eine "Neutral"-Einstufung. Dies führt insgesamt zu einem "Gut"-Rating auf Basis des Relative Strength-Indikators.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten At&t viermal mit "Gut", dreimal mit "Neutral" und keinmal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhalten sie somit das Rating "Gut". Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten setzen das mittlere Kursziel bei 20,86 USD und erwarten somit eine Entwicklung von 34,3 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten.