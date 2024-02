AT&T Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

In den letzten Wochen wurde eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes bei At&t hin zum Negativen festgestellt. Dies zeigt sich in den sozialen Medien, wo die Marktteilnehmer eine Tendenz zu negativen Themen zeigen. Daher wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält At&t für diese Kriterien daher eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien zeigt sich, dass At&t mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,03 unter dem Branchendurchschnitt (81 Prozent) liegt. Die Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" weist einen Wert von 36,12 auf. Auf dieser Basis wird die Aktie als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Analysten schätzen die At&t-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 20,5 USD. Dies entspricht einer Erwartung von 16,94 Prozent, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf Basis dieser Bewertungen wird daher die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende weist At&t derzeit eine Dividendenrendite von 6,81 Prozent auf, was etwas unter dem Branchendurchschnitt (7,68%) liegt. Daher erhält die At&t-Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.