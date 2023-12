AT&T Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von At&t als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die At&t-Aktie beträgt 44,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der Wert für den RSI25 bei 40,92 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf Sentiment und Buzz ist zu erkennen, dass starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation mit Hilfe der Analyse präzise und frühzeitig erkannt werden können. Die Stimmung bezüglich At&t hat sich in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für At&t. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Im Rahmen der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von At&t als unterbewertet, gemessen am Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 7,1 insgesamt 79 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", der 33,98 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Gut".

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für At&t 6,98 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (6,39) für diese Aktie liegt. Daher bekommt At&t eine "Neutral"-Bewertung für diese Dividendenpolitik von den Analysten.