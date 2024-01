AT&T Aktie: Das ist mal eine Nummer!

Das US-amerikanische Telekommunikationsunternehmen At&t hat kürzlich eine Dividendenrendite von 6,81 % bekannt gegeben, was 1,18 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wurde die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der At&t liegt bei 60,61, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. In ähnlicher Weise bewegt sich der RSI25 bei 46, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage gegenüber At&t in den vergangenen Tagen eher negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an 14 Tagen eine negative Richtung, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von At&t liegt derzeit bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,03 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 80 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 34, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

