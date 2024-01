AT&T Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Die Einschätzung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen bezüglich At&t betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um At&t diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der At&t-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,81 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 17,18 USD weicht um +8,67 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (16,58 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,62 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die At&t-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In den letzten zwölf Monaten wurde die At&t-Aktie von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 3 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was langfristig als "Gut" bewertet wird. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu At&t vor, und das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 21 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 17,18 USD liegt, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 22,24 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die At&t-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7-Wert beträgt 29,89, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 42,8 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

