AT&T Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Analysteneinschätzung für die At&t-Aktie zeigt, dass von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 3 als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das bedeutet, dass das Wertpapier im Durchschnitt ein "Gut"-Rating erhalten hat. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 21 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 25,45 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 16,74 USD. Die daraus abgeleitete Empfehlung ist daher "Gut".

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 7 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von At&t 7,1 Euro zahlt, was 79 Prozent weniger ist als der Durchschnitt in der Branche. Dadurch wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält auf Grundlage des KGV ein "Gut"-Rating.

Das Sentiment und der Buzz im Internet sind ebenfalls wichtige Faktoren. Hier zeigt sich, dass At&t langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität aufweist, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist zudem eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Ein weiteres wichtiges Signal ist der Relative Strength-Index (RSI) als prominentes Signal der technischen Analyse. Der RSI für At&t führt bei einem Niveau von 30 zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".