AT&T Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI ist ein häufig eingesetzter Indikator aus der technischen Analyse im Finanzmarkt. Betrachten wir At&t anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 71,11 Punkten, was darauf hindeutet, dass die At&t-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 35,21, was bedeutet, dass At&t hier als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält At&t somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung, ergibt sich ein "Gut", da 3 Buy, 3 Neutral und 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu At&t vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 26,13 Prozent entspricht. Daher erhält At&t in diesem Bereich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende schüttet At&t derzeit eine Dividendenrendite von 6,98 % aus, was 2,11 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund des niedrigeren Ertrags.

Fundamental betrachtet, beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 7,1, was 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, und At&t daher auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.