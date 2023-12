AT&T Aktie: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI-Wert von At&t liegt bei 30, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 42,3 und wird als neutral bewertet. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "gut" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber At&t eingestellt waren. Es gab sechs positive und sieben negative Tage, sowie einen Tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält At&t daher eine "schlecht" Einschätzung. Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "schlecht" Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufssignale führt ebenfalls zu einer "schlecht" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält At&t von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "schlecht" Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt At&t mit 6,98 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 9,56 Prozent. Dies führt zu einer "schlecht" Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionintensität in den sozialen Medien bezüglich At&t ist langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer "schlecht" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung. Basierend auf diesen Faktoren wird das langfristige Stimmungsbild als "schlecht" eingestuft.