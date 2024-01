AT&T Aktie: Was könnte jetzt noch passieren?

Der Aktienkurs von At&t im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Telekommunikationsdienste-Sektor zeigt eine Rendite von -9,08 Prozent, was mehr als 19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche von 86,93 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt At&t mit 96,01 Prozent ebenfalls deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie im vergangenen Jahr ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger während des vergangenen Monats. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" eingestuft. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat zeigt sich, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfuhr als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die At&t-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Anleger können den Aktienkurs neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse der sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren, jedoch wurden in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral". Somit wird At&t hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der At&t-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 15,81 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 17,18 USD liegt, was einer Abweichung von +8,67 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,62 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die At&t-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.