AT&T Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Aktie von At&t bietet derzeit eine Dividendenrendite von 6,81 %, was 0,87 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens. In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden zuletzt sowohl positive als auch negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht. In den vergangenen Tagen konzentrierte sich die Diskussion jedoch hauptsächlich auf positive Themen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von At&t liegt derzeit bei 7,03, was 81 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 36. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie als unterbewertet eingestuft. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie gab es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung. Die Diskussionsintensität nahm jedoch zu, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Aktie von At&t aufgrund der Dividendenrendite, des Anleger-Sentiments, des KGV und des Buzz ein insgesamt gutes Rating.