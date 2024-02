AT&T Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Für den Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Bei At&t liegt der RSI bei 28,06, was als "Gut" eingestuft wird. Für einen Zeitraum von 25 Tagen beläuft sich der RSI25 auf 39,56, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat At&t derzeit einen Wert von 6,81 Prozent, der etwas unter dem Branchendurchschnitt von 7,68 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in verschiedenen Kommentaren und Wortmeldungen. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental gesehen liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von At&t bei 7,03, was unter dem Branchendurchschnitt (36,12) liegt und zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt. Die Aktie wird daher aus heutiger Sicht als unterbewertet angesehen.

In Zusammenfassung zeigt sich, dass At&t in verschiedenen Kategorien wie RSI, Dividende, Anleger-Stimmung und fundamentalen Kriterien eine positive Bewertung erhält, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.