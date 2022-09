AT&T-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

Anleger sind stark verunsichert, denn bereits seit einigen Monaten kommt es zu einem scharfen Rückgang des Kurses. In der Zwischenzeit handelt die Aktie auf dem Preisniveau vom Oktober 2020. Das ist alles in allem keine zusagende Performance. In diesem Artikel soll aber geklärt werden, ob es sich lohnt, die AT&T-Aktie jetzt zu kaufen. Wenn es darum geht, die Frage zu… Hier weiterlesen