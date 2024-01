AT&T Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Weitere Suchergebnisse zu "Raymond James Financial":

Der Aktienkurs von At&t hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Unterperformance von 20,54 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 87,64 Prozent, wobei At&t aktuell um 96,89 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von At&t mit 17,25 USD derzeit um +6,94 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +7,95 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den letzten zwei Wochen hauptsächlich negative Diskussionen über At&t geführt. An 12 Tagen überwog die negative Kommunikation, während an nur zwei Tagen positive Themen im Vordergrund standen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren vor allem negative Themen in den Diskussionen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Schlecht" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von At&t, basierend auf Beitragsanzahl und Stimmungsänderung, zeigt eine unterdurchschnittliche Aktivität. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich also ein negativer Trend für die Aktie von At&t, wobei sowohl die Renditeentwicklung als auch das Anleger-Sentiment und die langfristige Stimmung darauf hindeuten.