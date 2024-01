AT&T Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von At & t derzeit um +0,37 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage hinweg wird die Aktie jedoch ebenfalls als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +3,52 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien signalisieren eine negative Stimmung rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen wurden vermehrt negative Meinungen geäußert und überwiegend negative Themen rund um den Wert diskutiert. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft. Auch auf dieser Ebene lässt sich ein Handelssignal erkennen, das zu einer Einstufung als "Gut" Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat. Daher wird dieser Punkt als "Gut" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die At & t-Aktie mehr Aufmerksamkeit der Anleger erfahren hat als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 6,81 Prozent und liegt damit 1,15 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die At & t-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.