AT&T Aktie: Quartalszahlen und Analystenprognosen versprechen starkes Wachstum

Die AT&T Aktie hat sich in den letzten Monaten gut entwickelt und konnte an Wert gewinnen. Das Unternehmen wird in Kürze seine Quartalszahlen für das 3. Quartal präsentieren und Aktionäre sowie Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse.

Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im 3. Quartal 2022 erzielte AT&T einen Umsatz von 28,22 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser um +1,40% auf 28,42 Mrd. EUR steigt. Der Gewinn hingegen soll voraussichtlich um -8,80% fallen und bei 5,16 Mrd. EUR liegen.

Auf Jahressicht rechnen die Analysten mit einem Umsatzwachstum von +0,90% und einem Gewinnrückgang von -6,20%. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich bei 2,51 EUR liegen.

Aktionäre haben bereits vorab auf die Schätzungen reagiert und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen um...