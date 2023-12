AT&T Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von At&t eine negative Rendite von -9,25 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Telekommunikationsdienste" liegt die Rendite von At&t um 18,18 Prozent unter dem Durchschnitt von 8,93 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 79,1 Prozent, wobei At&t aktuell 88,35 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Diskussion über At&t in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, wobei in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität für At&t festgestellt wurde. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei At&t aktuell 6, was einer negativen Differenz von -2,15 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält At&t eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber At&t. Die Diskussion war hauptsächlich von positiven Themen geprägt, ohne negative Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält At&t daher eine "Gut"-Einschätzung. Allerdings haben Optimierungsprogramme in derselben Zeit mehrere Verkaufssignale berechnet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt wird die Anlegerstimmung für At&t als "Gut" bewertet.