AT&T Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

At&t weist am 04.11.2023, 02:37 Uhr einen Kurs von 15.73 USD an der Börse New York auf. Das Unternehmen wird unter "Integrierte Telekommunikationsdienste" geführt.

At&t haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Analysteneinschätzung: Für die At&t sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 3 Buc, 3 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu At&t vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die At&t. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 21 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 33,5 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 15,73 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

2. Technische Analyse: Die At&t ist mit einem Kurs von 15,73 USD inzwischen +5,85 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Buy". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Hold", da die Distanz zum GD200 sich auf -4,95 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Buy" ein.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. At&t liegt mit einer Dividendenrendite von 7,66 Prozent aktuell unter dem Branchendurchschnitt. Die "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche hat einen Wert von 13,62, wodurch sich eine Differenz von -5,96 Prozent zur At&t-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Sell"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.