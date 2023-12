AT&T Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die technische Analyse der Aktie von At&t zeigt, dass der aktuelle Kurs bei 16,46 USD liegt, was einer Entfernung von +2,43 Prozent vom GD200 (16,07 USD) entspricht. Dies deutet auf ein "Neutral"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, liegt bei 15,77 USD. Dies führt ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +4,38 Prozent beträgt. Basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen wird der Kurs der At&t-Aktie daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung in Bezug auf At&t in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat jedoch zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält At&t in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass At&t in den letzten 12 Monaten eine Performance von -9,25 Prozent erzielt hat. Dies stellt eine Underperformance von -88,56 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche dar. Auch im Vergleich zum gesamten "Telekommunikationsdienste"-Sektor liegt die Rendite von At&t um 16,97 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von At&t ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,1 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 33 liegt. Dadurch kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".