AT&T Aktie: Hammer Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der gleitende Durchschnittskurs der At&t liegt derzeit bei 15,97 USD, während der Aktienkurs bei 17,47 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Abweichung von +9,39 Prozent im Vergleich zum GD200, was als "Gut" bewertet wird. In den letzten 50 Tagen lag der GD50 bei 16,25 USD, was einer positiven Abweichung von +7,51 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von At&t im letzten Jahr eine Rendite von -9,25 Prozent erzielt, was 17,78 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,53 Prozent liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 86,18 Prozent, was bedeutet, dass At&t derzeit um 95,43 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für At&t liegt bei 9,09, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 36,36, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt wird daher ein Rating von "Gut" vergeben.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von At&t eine Dividendenrendite von 6,98 % erzielt werden, was 1,04 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt. Aufgrund dieser niedrigeren Dividenden wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens insgesamt als "Schlecht" bewertet.