AT&T Aktie: Hammer Entwicklung!

Das amerikanische Telekommunikationsunternehmen At&t wird anhand verschiedener Kriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 7,1, was verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 33 als relativ niedrig eingestuft wird. Dadurch erscheint die Aktie auf den ersten Blick preisgünstig und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Stimmung in der Internet-Kommunikation erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da sich die Stimmung in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Dividende von At&t liegt bei 6,98 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 9,07 % und wird daher als niedriger eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten erhielt At&t insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Aufgrund einer durchschnittlichen Kursprognose von 21 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 27,58 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Aufgrund dieser Gesamtbewertungen erhält At&t in Summe eine "Gut"-Bewertung.