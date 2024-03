AT&T Aktie: Gigantischer Hammer!

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von At&t bei 7, was bedeutet, dass die Börse 7,03 Euro für jeden Euro Gewinn von At&t zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist das KGV von At&t um 81 Prozent niedriger, was darauf hinweist, dass der Titel unterbewertet ist. Aufgrund des niedrigen KGV wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Aktienkursen kann anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten und weichen Faktoren wie der öffentlichen Meinung eingeschätzt werden. Die Analyse der sozialen Medien zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare zu At&t positiv ist. Allerdings gab es in den letzten zwei Tagen auch negative Themen in den sozialen Medien, weshalb die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft wird. Die Analyse von Handelssignalen zeigt jedoch ein konkret berechnetes Signal von "Gut", wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" in Bezug auf die Stimmung bewertet wird.

In technischer Hinsicht ist der Aktienkurs von At&t derzeit um +1,12 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei +9,41 Prozent, wodurch die Aktie insgesamt als "Gut" eingeschätzt wird.

Von Analysten wird die At&t-Aktie aktuell mit "Gut" bewertet, basierend auf 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 20,5 USD, was ein Aufwärtspotential von 19,19 Prozent vom letzten Schlusskurs (17,2 USD) bedeutet und somit einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält At&t eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.