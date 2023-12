AT&T Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Der Sentiment und Buzz: Bei der Einschätzung einer Aktie spielen weiche Faktoren eine Rolle, darunter die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Für die Aktie von At&t zeigt sich in den vergangenen Monaten eine durchschnittliche Diskussionsintensität im Netz, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, und At&t insgesamt als "Schlecht"-Wert bezeichnet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die At&t-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (Wert: 45) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 43,14) deuten auf eine Neutralbewertung hin.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -2,56 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste", was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von At&t führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die At&t-Aktie sowohl in einem längerfristigen Auf- oder Abwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Auf- oder Abwärtstrend auf ähnlichem Niveau liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird At&t basierend auf den genannten Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.