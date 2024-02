AT&T Aktie: Geht es jetzt los?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Das Sentiment und der Buzz rund um Aktien werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern bestimmt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von At&t zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für At&t zeigt jedoch kaum Änderungen, was einem "Neutral"-Rating entspricht. Daher erhält die Aktie von At&t bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen At&t. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben einen Überhang von Kaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Es handelte sich um 2 "Gut"-Signale (bei 0 "Schlecht"-Signal) auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Gut" Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt At&t insgesamt 4 Analystenbewertungen mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut", bestehend aus 2 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu At&t vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von 20,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 20,8 Prozent, folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Gut"-Empfehlung dar. Insgesamt erhält At&t für diesen Abschnitt eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die At&t aktuell mit dem Wert 65,79 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 42. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Neutral".