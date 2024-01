AT&T Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Während der letzten Wochen gab es eine Zunahme positiver Kommentare über At&t in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, weshalb die Redaktion der Aktie eine "Gut"-Bewertung gibt. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über At&t wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende schüttet At&t auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 6,81 % aus, was 1,18 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 7,98 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag niedriger ist.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, bewerten die At&t insgesamt als "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und keine negativen Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 21 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 25,97 % entspricht. Daher erhalten sie das Rating "Gut". Die fehlende Aktualisierung der Analystenmeinungen aus dem letzten Monat führt zu keiner Veränderung der Gesamtbewertung.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, mit 14 Tagen in die negative Richtung. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Anlegerstimmung. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.