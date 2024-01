AT&T Aktie: Einfach nur noch schlecht!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Der Aktienkurs von At&t hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -9,25 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Unterperformance von 17,78 Prozent darstellt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" beträgt 86,18 Prozent, wobei At&t aktuell 95,43 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die Aktie von At&t langfristig als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 3 positive Bewertungen, 3 neutrale und keine negativen. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 21 USD, was einer Erwartung von 20,21 Prozent entspricht.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von At&t ein vergleichsweise niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,1 auf, was 79 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" liegt. Aufgrund dieses niedrigen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Basis als "günstig" bewertet.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von At&t eine Dividendenrendite in Höhe von 6,98 % erzielt werden, was jedoch 1,04 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".