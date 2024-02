AT&T-Aktie: Dividendenperle oder Stagnationsgefahr?

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die Aktie von AT&T (WKN: A0HL9Z) befindet sich trotz des leichten Kursrückgangs am Mittwoch in einem langfristigen Aufwärtstrend. Mit einem aktuellen Kurs von 17,61 US$ beträgt der summierte Kursgewinn seit August über +25%. Kann sich dieser Trend im Jahr 2024 fortsetzen?