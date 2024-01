AT&T Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

In den letzten zwei Wochen wurde At&t von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der Kommentare und Beiträge, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Auch in den letzten Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich wurden 2 Schlecht-Signale herausgefiltert, weshalb die Empfehlung für die Auswertung "Schlecht" lautet. Die Rate der Stimmungsänderung und die Diskussionsintensität lassen jedoch auf eine Verbesserung der Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat schließen, was als positiv bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen hat zugenommen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die At&t-Aktie daher ein "Gut"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz. Die langfristige Meinung von Analysten fällt ebenfalls positiv aus, da 3 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft werden. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 21 USD, was eine zukünftige Performance von 21,25 Prozent bedeuten würde. Insgesamt wird die Analysteneinschätzung daher als "Gut" bewertet. Auch aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie von At&t eine positive Bewertung, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 7,1 insgesamt 79 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse wird die Einstufung daher als "Gut" bewertet.