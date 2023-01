AT&T-Aktie +6,5%: Auf die Dividende bleibt Verlass

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Die AT&T-Aktien (WKN: A0HL9Z) sind am Mittwoch um über +6,5% hochgeschossen, nachdem der US-Telekomriese überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt hat. Die neue Prognose für den freien Cashflow gibt außerdem wichtige Hinweise darauf, wie viel Kurs- und Dividenden-Renditen Anleger für 2023 und darüber hinaus erwarten können.



AT&T Inc. ist ein in Texas ansässiger Telekommunikationskonzern, der lange Zeit eine Monopolstellung in den USA und Kanada hatte und ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.