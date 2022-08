AT&S Aktie bleibt für „Aktien Spezialwerte“ ein KAUF. Warum? Quartalszahlen, Analysten, Shortseller,…

UND als Nebenwerte Magazin Leser erhalten Sie 5 % Rabatt, wenn Sie bei Bestellung den Gutscheincode: NWM05 verwenden! Und weiter mit dem Gastbeitrag:



Was machte die Aktie aus den klar positiven Nachrichten? AT&S verlor im Zwei-Wochen-Vergleich 10,1% und hatte damit auf unserer Empfehlungsliste in diesem Zeitraum die rote Laterne inne. Börse kann manchmal schon seltsam sein. Dass der Markt noch stärkere Zahlen erwartet hatte, ist eher auszuschließen, da die Analystenschätzungen niedriger waren und die Aktie in einer allerersten Marktreaktion auch deutlich zulegte. Eine rationale Erklärung der Kursschwäche findet sich unseres Erachtens bestenfalls noch in den aktuellen geopolitischen Entwicklungen rund um die China/Taiwan-Situation sowie Anzeichen, dass einige Teilbereiche der Halbleiterindustrie an Fahrt verlieren. Insbesondere die geopoltischen Risiken lassen einige Investoren vorsichtig werden, so dass große Kapitalsammelstellen auch einmal ShortPositionen aufbauen. So meldete die vor allem makroökonomisch orientierte Point72 Asset Management bereits per 22. Juli eine Nettoleerverkaufsposition von 0,70% in AT&S und JP Morgan Asset Manegement per 3. August eine Nettoleerverkaufsposition von 0,59%.