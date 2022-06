AT&S Aktie KAUFEN IN SCHWÄCHEPHASEN so „Aktien Spezialwerte“ im Mai. Gestern gab’s kräftig erhöhte Prognose!

AT&S Aktie als Hidden Champion, interessantes Investment, so der „Aktien Spezialwerte“-Börsenbrief Mitte Mai – bevor wir nochmals die damalige „Empfehlung“ in Erinnerung rufen, die gestrige Nachricht. Bestätigt die seinerzeit geäusserten Erwartungen an den österreichischen ATX-Wert mit rund 13.000 Mitarbeitern.

Die Gesellschaft erhöhte deutlich den Ausblick für 2022/23 – diverse Gründe führen zu einer auf rund 2,2 Mrd EUR erhöhten Umsatzerwartung, von zuvor rund 2 Mrd. EUR. Die erwartete und um Anlaufkosten bereinigte EBITDA-Marge erhöhte man auf 27 bis 30 % (zuvor: 23 bis 26 %). Dabei blieben die Annahmen zu der Höhe der Anlaufkosten (75 Mio EUR) und dem Investitionsvolumen (1.250 Mio EUR) unverändert.

Warum soviel bessere Aussichten für die AT&S und somit wohl auch für die AT&S Aktie?

Die Gründe für die Prognoseerhöhung sind

Der Anlauf der neuen Produktionskapazitäten im Werk Chongqing, China, erfolgte schneller als zuvor erwartet und die aktualisierten Kundenbestellungen zeigen wohl einen höherwertigen Produkt-Mix, der mit einem höheren Umsatz und einer verbesserten Marge einhergeht.

Der Covid-bedingte Lockdown in Shanghai, China, führte in dem dort ansässigen Werk zu deutlich geringeren negativen Auswirkungen als in der bisherigen Planung erwartet.

Die Wechselkurserwartung für das laufende Jahr wurde auf 1,07 Euro/US-Dollar (zuvor: 1,17 Euro/US-Dollar) und 6,9 Euro/RMB (zuvor: 7,5 Euro/RMB) angepasst.

Ergebnis war gestern ein Sprung der Aktie um rund 6,8 % auf ein Niveau von 47,60 EUR im XETRA-Handel zum Handelsschluss.

Hier nochmals die Vorstellung der AT&S Aktie vom 14.05.2022

Am 14.05.2022: Die AT&S AG (ISIN: AT0000969985) stellt für „Aktien Spezialwerte“ eine spannende Investmentstory dar. Warum? Bei dem Hidden Champion passe so einiges zusammen und die Zukunft könnte durchaus positiv überraschen. die Begründungen im Einzelnen in unserem heutigen Gastbeitrag des „Aktien Spezialwerte“.



Am 14.05.2022: Die AT&S AG (ISIN: AT0000969985) stellt für „Aktien Spezialwerte" eine spannende Investmentstory dar. Warum? Bei dem Hidden Champion passe so einiges zusammen und die Zukunft könnte durchaus positiv überraschen. die Begründungen im Einzelnen in unserem heutigen Gastbeitrag des „Aktien Spezialwerte".



AT&S produziert auch in Shanghai weiter

Die massiven Corona-Lockdowns in Shanghai haben bei einigen Unternehmen zu erheblichen Problemen in der Produktion geführt. AT&S hat diese Probleme bisher sehr gut managen können, da im AT&S-Werk in Shanghai bereits im März in engem Kontakt und Abstimmung mit den lokalen Behörden eine „closed-loop“-Produktion etabliert wurde, bei der über 2.000 Mitarbeiter rund um die Uhr im Unternehmen bleiben, um den Betrieb und die Produktion aufrechtzuerhalten. Während des geschlossenen Produktionskreislaufs nehmen die über 2.000 Mitarbeiter täglich Coronatests vor und werden mit Lebensmitteln, organisierten sportlichen Aktivitäten und anderem versorgt. Bereits am Dienstag in zwei Wochen wird AT&S die vorläufigen Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 (bis 31.03.2022) vorlegen.

UND GEFALLEN IHNEN BIS HIERHIN DIE KLAREN AUSSAGEN UNSERES GASTBEITRAGES AUS DEM AKTUELLEN „Aktien Spezialwerte" – Börsen-BRIEF?

Wir rechnen weiterhin mit einem sehr erfreulichen Zahlenwerk.



Wir rechnen weiterhin mit einem sehr erfreulichen Zahlenwerk. In den letzten Wochen zeigte sich die Aktie sehr stabil, was uns in Anbetracht der zugrundeliegenden Geschäftstrends nicht verwundert. Denn die Lieferengpässe der Chipindustrie halten an und geben AT&S jede Menge Rückenwind. „Wir sind bis ins Jahr 2025, ja sogar 2026 ausverkauft“, sagte Vorstandschef Andreas Gerstenmayer schon im März dem Handelsblatt. „Sämtliche zusätzlichen Kapazitäten sind schon von unseren Kunden reserviert“, so Gerstenmayer mit Blick auf den deutlichen Kapazitätsausbau der Österreicher.

AT&S ist aus unserer Sicht ein Hidden Champion im Halbleiterbereich und auf einem sehr guten Weg, zu einem der Top-Player im hochattraktiven Markt für ABF-Substrate zu werden. Wir raten dazu, hier langfristig engagiert zu bleiben, keine Stücke aus der Hand zu geben und eventuelle Schwächephasen zum Kauf zu nutzen.



