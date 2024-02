ATS Automation Tooling Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Im vergangenen Jahr haben insgesamt 6 Analysten ihre Bewertungen für die Ats-Aktie abgegeben, wobei 5 Bewertungen "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren. Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Ats-Aktie. Kurzfristig betrachtet gibt es innerhalb eines Monats 5 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen, was zu einer aktuellen "Gut"-Bewertung führt. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten liegt bei 66,5 CAD, was einem Aufwärtspotenzial von 25,45 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 53,01 CAD ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist die Ats-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,43 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der "Maschinen" Branche beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Ats-Aktie aus heutiger Sicht als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ats-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 56,79 CAD liegt, was einer Abweichung von -6,66 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (56,34 CAD) liegt mit einer Abweichung von -5,91 Prozent unter dem letzten Schlusskurs von 53,01 CAD. Somit erhält die Ats-Aktie in Bezug auf die Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls negativ, da in den sozialen Medien vorwiegend negative Meinungen zu Ats veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen hauptsächlich mit den negativen Themen rund um Ats, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.