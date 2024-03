ATS Automation Tooling Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Ats-Aktie zeigt sich aus charttechnischer Sicht momentan eher schwach. Der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage beträgt 55,76 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 50,35 CAD lag, was einem Unterschied von -9,7 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 53,69 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit -6,22 Prozent unter dem Durchschnitt. Daher erhält die Ats-Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen erhielt die Ats-Aktie in den letzten zwölf Monaten 6 Bewertungen, wovon 5 als "Gut" und 1 als "Neutral" eingestuft wurden, während keine als "Schlecht" bewertet wurde. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 66,5 CAD, was ein Aufwärtspotential von 32,08 Prozent bedeutet, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 50,35 CAD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Ats-Aktie aus Analystensicht.

Bei der Dividendenrendite schneidet die Ats-Aktie mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Maschinen um 2,37 Prozentpunkte schlechter ab. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In Bezug auf die fundamentale Analyse zeigt sich die Ats-Aktie jedoch positiv. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 24,07, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 33,3, was einem Abstand von 28 Prozent entspricht. Daher wird die Ats-Aktie als "Gut"-Empfehlung in der fundamentalen Analyse eingestuft.