ATS Automation Tooling Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Ats wird anhand des 7-Tage-RSI bewertet, der derzeit bei 30,58 Punkten liegt, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 57,92, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 55,76 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 50,35 CAD liegt um 9,7 Prozent darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 53,69 CAD weist eine Abweichung von 6,22 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristige Basis führt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von Ats eine Dividendenrendite von 0 % erzielt werden, was 2,37 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um Ats zeigen eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität und eine negative Änderung der Stimmung, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine eher negative Bewertung für Ats basierend auf den genannten Punkten unserer Analyse.