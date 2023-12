ATS Automation Tooling Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Ats liegt bei 29,01, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Ats in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird die Anleger-Stimmung als "schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Ats-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 56,48 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 57,23 CAD lag. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie technisch neutral bewertet. Zusätzlich ergibt sich aus der Analyse des 50-Tages-Durchschnitts eine positive Bewertung, was zu einer insgesamt guten Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ats-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Tage überverkauft ist. Insgesamt erhält die Aktie daher in Bezug auf den RSI eine gute Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ats-Aktie aufgrund des KGVs eine neutrale Bewertung erhält, während die Anleger-Stimmung und die technische Analyse auf eine eher negative bzw. neutrale Bewertung hindeuten. Die Analyse der RSIs ergibt jedoch eine positive Bewertung.