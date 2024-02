ATRenewDRC Aktie: War das schon alles?

Die technische Analyse zeigt, dass die Atrenew-Aktie derzeit 19,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -47,17 Prozent, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Atrenew gemessen, was zu einer "Neutral" Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, wodurch sich insgesamt ein "Neutral" Stimmungsbild ergibt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien und zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Atrenew diskutiert wurde. Dies führte zu einer "Gut"-Einschätzung. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Im Hinblick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass die Atrenew-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7-Tage- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt in der Analyse.