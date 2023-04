ATOSS Software: Starker Jahresauftakt

Die ATOSS Software AG (ISIN: DE0005104400) ist nach Abschluss des 17. Rekordjahres in Folge eindrucksvoll in das neue Jahr gestartet und kann im ersten Quartal über neue Rekorde bei Umsatz und Ergebnis berichten. In Summe stieg der Umsatz in den ersten drei Monaten sehr deutlich um 39 Prozent auf Mio. EUR 36,2 (Vj. Mio. EUR 26,0). Das operative Ergebnis stieg von Mio. EUR 6,0 auf Mio. EUR 11,6 bei einer EBIT-Marge von 32 Prozent (Vj. 23 Prozent). Die dynamische Umsatz- und Ergebnisentwicklung wurde neben dem planmäßigen Ausbau des Cloudgeschäfts wesentlich durch Umsätze aus Lizenzverkäufen beeinflusst. Mit Blick auf den äußerst gelungenen Jahresauftakt und die anhaltende Attraktivität des Geschäftsmodells bestätigt der Vorstand seine im Januar veröffentlichte Prognose für das Gesamtjahr 2023.

Nach dem erfolgreichen Geschäftsjahr 2022 stehen bei der ATOSS Software auch 2023 die Zeichen weiter auf Wachstum. Der Münchner Spezialist für Workforce Management konnte seinen Umsatz in den ersten drei Monaten sehr deutlich um 39 Prozent auf Mio. EUR 36,2 steigern. Davon entfielen mit einem Umsatzplus von 47 Prozent Mio. EUR 25,2 (Vj. Mio. EUR 17,1) auf den Bereich Software. Durch den dynamischen Ausbau des Cloudgeschäfts erhöhten sich die Umsätze aus Cloud und Subskriptionen um 61 Prozent auf Mio. EUR 11,8 (Vj. Mio. EUR 7,3) und machen nun einen Anteil am Gesamtumsatz von 32 Prozent (Vj. 28 Prozent) aus. Des Weiteren ist der Umsatzrekord im Bereich Software im ersten Quartal insbesondere durch die im Vergleich zum Vorjahresquartal deutlich gestiegenen Einmalumsätze mit On-Premises Lizenzen in der Dynamik beschleunigt worden. Zusammen mit den um 14 Prozent gestiegenen Umsätzen aus Softwarewartung in Höhe von Mio. EUR 8,8 (Vj. Mio. EUR 7,7), sind die wiederkehrenden Umsätze im Jahresvergleich in Summe um 36 Prozent auf Mio. EUR 20,5 (Vj. Mio. EUR 15,0) gewachsen. Ungeachtet des starken Anstiegs der Softwarelizenzerlöse bewegt sich der Anteil der wiederkehrenden Erlöse aus Cloud und Wartung an den gesamten Umsatzerlösen mit 57 Prozent (Vj. 58 Prozent) auf Vorjahresniveau. Die Umsätze mit Beratungsleistungen konnten in Q1 2023 auf Mio. EUR 8,3 (Vj. Mio. EUR 7,2) ausgebaut werden.

ATOSS Software: Cloud-Nutzungsgebühren zentrales Schlüsselelement

Die erfreuliche Geschäftsentwicklung des Münchner Softwarespezialisten für Workforce Management Lösungen blieb auch im Geschäftsjahr 2023 ungebrochen. Dies wird besonders an der zweistelligen Steigerung des Annual Recurring Revenue (kurz: ARR) im Bereich Cloud sichtbar. Der ARR steht dabei für die von der Gesellschaft innerhalb der nächsten 12 Monate auf Basis der zum Stichtag laufenden monatlichen Cloud-Nutzungsgebühren generierten Umsätze. Dieses zentrale Schlüsselelement für den weiteren Ausbau der wiederkehrenden Umsätze wurde im ersten Quartal mit 72 Prozent um fast drei Viertel auf Mio. EUR 48,5 (Vj. Mio. EUR 28,2) gesteigert.

Die Umsatzrendite bezogen auf das operative Ergebnis (EBIT) liegt zum 31. März 2023 mit 32 Prozent – ungeachtet der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen R&D-Aufwendungen im Rahmen der Transformation des Konzerns in Richtung Cloud-native Company – vor allem aufgrund des starken Anstiegs von Einmallizenzumsätzen oberhalb der Prognose für das Gesamtjahr 2023 von jedenfalls 27 Prozent.

Aufgrund des erstklassigen Jahresstarts erhöhte sich auch die Konzernliquidität gegenüber dem Vorjahr um Mio. EUR 24,2 auf Mio. EUR 79,0. Damit wird ATOSS Software auch nach der den Aktionären zur Hauptversammlung am 28. April 2023 vorgeschlagenen Ausschüttung in Höhe von EUR 2,83 je Aktie (in Summe Mio. EUR 22,5) über eine sehr robuste Finanzmittelausstattung verfügen, die der Gesellschaft hervorragende Zukunftsperspektiven sichert.

ATOSS Software bleibt somit weiterhin Garant für profitables und nachhaltiges Wachstum und ist exzellent positioniert, um auch künftig Marktanteile in den internationalen Wachstumsmärkten rund um das Thema Workforce Management über alle Kundensegmente hinweg zu gewinnen. Basis hierfür sind neben den technologisch führenden Softwarelösungen vor allem auch das attraktive Geschäftsmodell des Konzerns, die finanzielle Stärke und die hohe Planbarkeit der Umsätze, welche durch die Fortschritte im Cloudgeschäft kontinuierlich ausgebaut werden.

Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand seine zu Jahresbeginn abgegebene Prognose für die Jahre 2023 bis 2025. Diese geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem Gesamtumsatz von Mio. EUR 135 aus. Des Weiteren ist für das Jahr 2023 unter Berücksichtigung von geplanten Investitionen insbesondere in den Vertriebsbereich zur Erschließung neuer Märkte eine EBIT-Marge von jedenfalls 27 Prozent geplant. Für 2024 rechnet der Konzern mit einem Umsatz von Mio. EUR 160 und für 2025 mit einem Umsatz von Mio. EUR 190. Die Marge soll dabei bis 2025 auf jedenfalls 30 Prozent steigen.