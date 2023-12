ATN Aktie: Was für ein Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu bewerten. Atn hat derzeit ein KGV von 148, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Diversifizierte Telekommunikationsdienste" als überbewertet gilt.

In den sozialen Medien wurde Atn in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher als "Gut" eingestuft.

Analysten bewerten die Atn-Aktie ebenfalls als "Gut", basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 43 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 19,21 Prozent entspricht.

Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche hat Atn in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,98 Prozent erzielt, während andere Unternehmen im Durchschnitt um 79,13 Prozent gestiegen sind. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.