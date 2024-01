ATN Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

In den letzten zwölf Monaten erhielt Atn insgesamt 1 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" war. Es gab 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates zu Atn im letzten Monat. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 43 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 9,14 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Atn also eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger bezüglich Atn ist größtenteils negativ, sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer in den letzten zwei Tagen. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Atn-Aktie sowohl im langfristigen 200-Tage-Durchschnitt als auch im kurzfristigen 50-Tage-Durchschnitt positiv abschneidet. Der letzte Schlusskurs liegt sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt (+9,84 Prozent Abweichung) als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt (+18,93 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält Atn daher insgesamt ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Atn einen Wert von 148 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 34,11 als überbewertet eingestuft wird. Daher erhält Atn auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung von Atn, wobei die technische Analyse positiv ausfällt, während die fundamentale Bewertung eher negativ ist. Anleger sollten diese verschiedenen Aspekte bei ihrer Entscheidungsfindung berücksichtigen.