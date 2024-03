ATN Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Aktie der Atn wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden diese Bewertungen abgegeben: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Atn vor, und im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel von 43 USD, was einer Erwartung von 40,89 Prozent entspricht. Der derzeitige Schlusskurs liegt bei 30,52 USD, was die "Gut"-Einstufung bestätigt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher eine Gesamtbewertung von "Gut" vergeben.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Atn wurde neben den harten Faktoren auch anhand weicher Faktoren wie den Kommentaren auf sozialen Plattformen bewertet. Die Analysten stellten fest, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war und dass in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Atn aufgegriffen wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Ein Branchenvergleich zeigt, dass Atn im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Telekommunikationsdienste" eine Rendite von -17,71 Prozent erzielt hat, was mehr als 243 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von -1,88 Prozent liegt Atn mit 15,83 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse ergibt, dass Atn sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt der trendfolgenden Indikatoren eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen deutlich unter dem letzten Schlusskurs, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Insgesamt ergibt sich aus der Analyse der Analysten, der Anlegerstimmung, des Branchenvergleichs und der technischen Analyse, dass die Aktie der Atn insgesamt als "Gut" eingestuft wird, jedoch aufgrund ihrer Performance im Vergleich zur Branche ein "Schlecht"-Rating erhält.